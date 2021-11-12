Заключительный полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» стартовал 12 ноября

Участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач заключительного полуфинала конкурса, который стартовал 12 ноября. Хакатон посвящен цифровизации сельского хозяйства и продовольственной сферы, а также вопросам экологии.

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Тема экологии сегодня крайне важна, а вопросы охраны окружающей среды регулярно входят в государственную и международную повестку. Количество участников хакатона лишний раз подтверждает актуальность этой темы — на него зарегистрировались 7204 человека. А помогать участникам и оценивать их решения будет большое количество профессионалов: 53 эксперта, 22 трекера, 14 модераторов, семь ревизоров, восемь код-ревьюеров и 25 членов жюри», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

За призовые места в хакатоне будут бороться 138 команд. На нем конкурсантам предложат семь задач. Участники будут работать в 13 региональных IT-хабах от Махачкалы до Якутска, а также онлайн. На протяжении 48 часов командам предстоит решать актуальные задачи от крупнейших организаций и государственных органов.

«Сегодня стартует заключительный полуфинал, который определит последних участников финального этапа „Цифрового прорыва — 2021“. Я желаю каждой команде максимальной концентрации, прорывных идей, высоких результатов», — сказала руководитель проектной команды конкурса «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская.

Конкурс «Цифровой прорыв» проводится в рамках федеральной программы «Социальные лифты для каждого» президентского проекта «Образование».

Итоги заключительного полуфинала подведут в воскресенье, 14 ноября.