Молодых специалистов пригласили разработать решения для экологии и сельского хозяйства на конкурсе «Цифровой прорыв»

Полуфинал конкурса «Цифровой прорыв — 2021» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — пройдет с 12 по 14 ноября. Его участники смогут разработать решения для экологии и сельского хозяйства. Зарегистрироваться можно до 7 ноября.

На хакатоне конкурсантам предложат семь задач.

«Кейс АНО „Фудшеринг“ и бизнес-кластера „РАЭК / Sharing economy“ направлен на создание приложения для работы с фудшеринг-волонтерами. Министерство экологии Челябинской области предлагает участникам создать инструмент для поиска теневых вредных производств, загрязняющих воздух», — рассказали организаторы.

Те, кто выберет задачу от Министерства цифрового развития Тувы и MMS Rescue, будут разрабатывать систему противодействия лесным и степным пожарам. От Министерства природных ресурсов и экологии Карелии будет предложена проблема сбора и утилизации опасных отходов.

Также участникам предложат создать маркетплейс для продажи фермерской продукции, разработать системы контроля ресурсов крестьянско-фермерских хозяйств и создать мобильное приложение для оценки урожайности подсолнечника.

«Вопросы охраны окружающей среды затрагивают абсолютно всех, они неизменно входят и в государственную, и в международную повестку. Кейсы хакатона помогут бороться с загрязнением воздуха, лесными и степными пожарами, утилизировать опасные отходы», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Участники хакатона будут бороться за денежный приз в размере 4,5 миллиона рублей. Лучшие проекты конкурсантов будут внедрены и реализованы. Топ-5 команд по каждому кейсу выйдут в финал конкурса.

Участие в конкурсе могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.