Подмосковье показало лучшие результаты на хакатоне «Транспорт и Логистика» конкурса «Цифровой прорыв»

Завершился седьмой полуфинал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», посвященный транспорту и логистике. Подмосковье показало лучшие результаты на хакатоне «Транспорт и Логистика».

В финал «Цифрового прорыва» прошли восемь команд из Московской области, а шесть из них — заняли призовые места. Один из 15 офлайн-коворкингов работал и в подмосковной Дубне на площадке «Делового клуба Дубна».

На протяжении 48 часов 155 команд занимались решением кейсов тематики Vehicles. Кейсы хакатона посвящены мобильным разработкам, квантовым технологиям, Computer science, цифровой трансформации и другим задачам. По итогам конкурса была определена 21 команда-победитель. Цифровые решения победителей позволят значительно улучшить качество жизни населения.

«Удивительно и отрадно отмечать небывалый ажиотаж и стремление команд скорее погрузиться в тематику хакатона — все кейсовые задания были полностью укомплектованы командами фактически за неделю до конца регистрации на хакатон!» — отметил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Одна из ключевых миссий «Цифрового прорыва» — это развивать ИТ-сообщество в России, формировать отраслевой профсоюз, заметил замдиректора РАЭК Сергей Гребенников.

Первое место в кейсе от Госкорпорации «Росатом» заняли Артем Мельников, Алексей Пахомчик и Олег Лаврин из команды Quazik (Московская область, Москва). Команда представила сервис, который позволяет решать задачу оптимальной доставки для бизнесов.

Третье место в кейсе от Госкорпорации «Росатом» заняли Илья Савицкий, Дмитрий Тетерин и Илья Боярников из команды ööö (Московская область, Москва). Команда представила решение задачи по поиску оптимального пути в метро.

Первое место в кейсе от Accenture заняли Владимир Зинов, Николай Максименко, Ильдар Мусалямов, Ильназ Хайдаров и Александр Гурьянов из команды «Ферма КИВИ» (Москва, Московская область, Ростовская область, Башкортостан).

Третье место в кейсе от Accenture заняли Илья Максимов, Илья Андреев, Михаил Смирнов и Евгений Ондрин из команды Lofty (Москва, Московская область). Команда представила аналитическую систему для работы с производственным планом промышленного предприятия с любого места.

На первом месте в кейсе от ПАО «Ростелеком» расположились Дмитрий Орденов, Сергей Колчин, Евгений Шевцов и Андрей Макаров из команды NoTryCatch (Москва, Московская область). Команда разработала мобильное приложение SelfTrip для путешественников.

Лидерами в кейсе от Управления цифрового развития Липецкой области оказались Глеб Титов, Алексей Козловский, Алина Никитина, Валентин Лавров и Вадим Коннов из команды IT_Cow (Московская область). Команда представила полуавтоматическую систему, которая помогает диспетчерам построить оптимальный маршрут для уборки дорог от снега.

Команда Holodec (Приморский край, Московская область, Свердловская область, Москва) также выходит в финал. Она расположилась на четвертом месте в кейсе от Госкорпорации «Росатом». Вместе с ней дальше проходят команда CreativeCup (Московская область), занявшая пятое место в кейсе «Транспортных инноваций Москвы» и Центра организации дорожного движения Москвы.

Победителей ждет финал, где они поборются за главные призы конкурса.

Следующий полуфинал конкурса «Цифровой прорыв» состоится 12–14 ноября. Он будет посвящен сельскому хозяйству, охране окружающей среды и фудтеху. Регистрация открыта до 7 ноября.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.