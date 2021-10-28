Приложения для сна, спорта и знаний. Как прошел экспресс-акселератор конкурса «Цифровой прорыв»

Экспресс-акселератор конкурса «Цифровой прорыв» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — прошли 15 проектов. Их отобрали из 113 претендентов. Среди участников оказался проект первой в России цифровой велосипедной экосистемы.

Проект «Велогород.Online» разработала команда Urban Science Kaliningrad, занявшая призовое место в хакатоне «Умные города, промышленность, ТЭК». Проект собирает и систематизирует данные для мониторинга велотрафика и предоставляет инструменты для проектирования востребованной велоинфраструктуры в городах России.

Второй проект предложила команда Plannerix — призер хакатона «Креативные индустрии. Коммуникации и контент». Ребята создали робота-дизайнера интерьеров, который анализирует потребности клиента, генерирует нестандартные планировочные решения.

Всего за несколько секунд проект автоматически создает десятки вариантов дизайн-проектов интерьеров. Разработка уже применяется компаниями «Талан» в Ижевске и «Дэйлайт» в Москве.

Третьим победителем акселератора стал проект «Наука сна». Это прототип мобильного приложения для улучшения качества сна. Пока проект еще не запущен и находится в стадии поиска инвестиций.

Четвертый проект-победитель — inScience. Это система, которая позволяет проводить анализ достижений ученого, групп ученых, кафедр, институтов или целого университета на основе баз данных Scopus, WoS, РИНЦ, ФИПС.

По словам организаторов, цель акселератора была в том, чтобы проверить бизнес-гипотезы и привести команды к первым продажам за четыре недели.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». По словам замгендиректора этой АНО Алексея Агафонова, многие участники хакатонов заинтересованы в развитии и доработке своих решений. И одной из возможных траекторий как раз является создание стартапа на основании идей и прототипов, предложенных на хакатоне.

«Акселераторы „Цифрового прорыва“ — отличная возможность протестировать гипотезы, получить обратную связь от экспертов и приблизиться к реальному проекту, который приносит прибыль», — подчеркнул он.

Руководитель акселератора «Цифрового прорыва» Богдан Одарченко выразил уверенность, что в следующем году акселерационные программы продолжатся и смогут вырастить еще множество перспективных прорывных проектов.