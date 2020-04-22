«Выпускников поставят в непонятное положение». Учитель объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
«Для этого (отмены ЕГЭ — прим.ред.), наверное, нужны юридические основания, какая-то легализация решения. Она могла бы быть только при введении режима чрезвычайного положения. Иначе выпускники этого года будут по непонятным причинам поставлены в другое положение по сравнению с остальными. Если бы был введен режим чрезвычайной ситуации, это можно было бы расценить как форс-мажор и каким-то образом это обосновать», — сказала «360» Марина Балуева.
По словам Балуевой, в таком случае вузы должны будут принимать без ЕГЭ. Для одних учеников это даст новые возможности, зато может лишить поступления кого-то другого, кто готовился к экзаменам и мог улучшить свои оценки.
Что касается дистанционной сдачи, то при принятой строгости экзамена это выглядит невозможным.
Я плохо себе представляю дистанционное ЕГЭ при тех мерах охраны, которые были, чтобы мышь не проскочила, муха не пролетела, чтобы никакой подсказки ребенку не дали. Я не представляю, как это. Это можно не проводить. Все равно все будет списано откуда-тоМарина Балуева.
Окончательного расписания ЕГЭ пока нет, но Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа, согласно которому выпускные экзамены для школьников начнутся 8 июня.
В то же время первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Этот вопрос сейчас активно обсуждают. Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия 1» сегодня сказал, что говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно.