«Выпускников поставят в непонятное положение». Учитель объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ

Отмену ЕГЭ будет сложно обосновать юридически, если в России не введут режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, тогда придется менять и систему поступления в вузы. Об этом «360» сказала сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

«Для этого (отмены ЕГЭ — прим.ред.), наверное, нужны юридические основания, какая-то легализация решения. Она могла бы быть только при введении режима чрезвычайного положения. Иначе выпускники этого года будут по непонятным причинам поставлены в другое положение по сравнению с остальными. Если бы был введен режим чрезвычайной ситуации, это можно было бы расценить как форс-мажор и каким-то образом это обосновать», — сказала «360» Марина Балуева.

По словам Балуевой, в таком случае вузы должны будут принимать без ЕГЭ. Для одних учеников это даст новые возможности, зато может лишить поступления кого-то другого, кто готовился к экзаменам и мог улучшить свои оценки.

Что касается дистанционной сдачи, то при принятой строгости экзамена это выглядит невозможным.

Я плохо себе представляю дистанционное ЕГЭ при тех мерах охраны, которые были, чтобы мышь не проскочила, муха не пролетела, чтобы никакой подсказки ребенку не дали. Я не представляю, как это. Это можно не проводить. Все равно все будет списано откуда-то Марина Балуева.

Окончательного расписания ЕГЭ пока нет, но Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа, согласно которому выпускные экзамены для школьников начнутся 8 июня.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Этот вопрос сейчас активно обсуждают. Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия 1» сегодня сказал, что говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно.