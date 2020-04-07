Госдума предложила отменить ЕГЭ в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить ЕГЭ в 2020 году. Пока из-за коронавирусной инфекции экзамены перенесены на две недели.

Предложение Смолин озвучит в ходе совещания думской фракции КПРФ в понедельник, 6 апреля, пишет «Интерфакс».

«Мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность отмены ЕГЭ в этом году», — заявил Смолин.

По словам депутата, вопрос был поднят из-за примера США. Они отменили свои госэкзамены.

Пока глава российского правительства на предложение не отреагировал.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с расписанием выпускных экзаменов. Первые экзамены начнутся с 8 июня.