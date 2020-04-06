Появился проект нового расписания ЕГЭ

Школьники будут сдавать ЕГЭ в 2020 году до середины июля. Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с расписанием выпускных экзаменов.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, экзамены начнутся 8 июня. На этот день запланировали ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Единый экзамен по русскому языку школьники будут сдавать 11 июня, по математике обоих уровней — 15-го.

По этому документу, ЕГЭ по истории и физике пройдет 18 июня, по обществознанию и химии — 22 июня. На 25 июня назначили письменную часть по иностранному языку, устная пройдет 26 и 29 июня. ЕГЭ по биологии должен состояться 25 июня.

Дни с 1 по 11 июля оставили резервными, когда школьники могут сдавать любые экзамены. При таком плане экзаменовка выпускников продлится до середины лета.

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ для профилактики распространения коронавируса. Экзамены для девятиклассников начнутся 9 июня. До эпидемии коронавируса выпускные экзамены должны были начаться 25 мая, а закончиться 29 июня.

С 29 марта в Московской области действует режим изоляции. Школьников и студентов еще раньше отправили на дистанционное обучение.