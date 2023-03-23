Образование 23 марта 2023, 18:48 Володин признал, что у общества назрел вопрос по поводу ЕГЭ Премьер Мишустин заявил, что вопрос ЕГЭ необходимо изучить и проработать РИА «Новости»

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Россияне часто задают вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во время пленарного заседания в ходе отчета правительства за прошлый год он признал, что власти нужно проработать эту тему и дать ответы, сообщил ТАСС.

К проведению отчета через общественную приемную собирали вопросы от россиян. В пятерку самых обсуждаемых тем попали вопросы, связанные с ЕГЭ, отметил Володин.

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«Тему надо обсуждать с профильным ведомством, профильный комитет [Госдумы] должен этим заниматься. Совершенно очевидно, если есть запрос общества, надо отвечать на этот запрос», — добавил он.

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Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что необходимо внимательно изучить все минусы и плюсы перед потенциальной отменой ЕГЭ. До этого глава Рособрнадзора России Анзор Музаев отметил, что власти пока не обсуждают такую возможность.

Период досрочной сдачи ЕГЭ в Московской области продлится до 14 апреля. Днем 20 марта подмосковные школьники сдавали экзамены по географии и литературе.