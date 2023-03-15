Образование 15 марта 2023, 19:42 Мишустин оценил возможную отмену ЕГЭ Премьер Мишустин призвал серьезно взвесить возможность отмены ЕГЭ РИА «Новости»

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Перед возможным отказом от единого государственного экзамена (ЕГЭ) следует все серьезно взвесить, проанализировав плюсы и минусы. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время встречи с членами партии «Справедливой России». Его словам привело РИА «Новости».

«Насчет ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть», — сказал глава кабмина.

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Мишустин напомнил и о действующей программе «Профессионалитет». По его мнению, требования к новым специальностям необходимо отразить в поправках к нормативным актам. Он напомнил, что проект запустили в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям.

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг информацию об обсуждении отмены единого государственного экзамена в связи с выходом из Болонской системы. Он напомнил, что ЕГЭ никогда не являлся ее элементом.