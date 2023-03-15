15 марта 2023, 19:42
Мишустин оценил возможную отмену ЕГЭ
Премьер Мишустин призвал серьезно взвесить возможность отмены ЕГЭ
Перед возможным отказом от единого государственного экзамена (ЕГЭ) следует все серьезно взвесить, проанализировав плюсы и минусы. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время встречи с членами партии «Справедливой России». Его словам привело РИА «Новости».
«Насчет ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть», — сказал глава кабмина.
Реклама
Мишустин напомнил и о действующей программе «Профессионалитет». По его мнению, требования к новым специальностям необходимо отразить в поправках к нормативным актам. Он напомнил, что проект запустили в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям.
Реклама
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг информацию об обсуждении отмены единого государственного экзамена в связи с выходом из Болонской системы. Он напомнил, что ЕГЭ никогда не являлся ее элементом.
ЕГЭ
Школы
Михаил Мишустин
Реклама
Реклама