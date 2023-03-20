Подмосковье 20 марта 2023, 14:54 Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится в Подмосковье до 14 апреля

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В Подмосковье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 14 апреля, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Сегодня выпускники сдавали экзамен по литературе и географии, его написали свыше 150 человек. Для них подготовили шесть пунктов в Дмитрове, Королеве, Люберцах, Одинцове, Подольске и Электростали.

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«Созданы все условия для комфортной сдачи испытаний. Ребятам хорошо известен порядок проведения экзамена, поэтому процедура прошла в штатном режиме. Результаты экзаменов будут известны не позднее 5 апреля», - добавила она.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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