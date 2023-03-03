Образование 03 марта 2023, 12:21 Рособрнадзор опроверг слухи об отмене ЕГЭ в России Глава Рособрнадзора: отмена ЕГЭ не обсуждается в России РИА «Новости»

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В России не ведут обсуждения отмены единого государственного экзамена в связи с отказом от Болонской системы высшего образования, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что речь шла об изменениях в системе высшего образования, сообщил ТАСС.

«Речь шла о высшем образовании. <…> Все привыкли путать Болонскую систему с единым государственным экзаменом», — отметил Музаев.

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Ранее помощник президента России и бывший министр образования Андрей Фурсенко заявил, что выданные российскими вузами дипломы, в том числе бакалавров, станут свидетельством получения владельцем высшего образования.

Норма вступит в силу после завершения новой реформы. По словам Фурсенко, фактически это означает возвращение к правилам, которые действовали в СССР, когда все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.