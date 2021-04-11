Студенческую стипендию предложили поднять до размера прожиточного уровня

В России предложили поднять стипендии для студентов до размера прожиточного уровня в каждом регионе. Также важно увеличить число бюджетных мест в вузах. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на депутатов Госдумы.

«В каждом регионе должна быть своя стипендия, но не ниже прожиточного минимума», — сказал первый заместитель председателя комитета Геннадий Онищенко.

По его словам, также необходимо увеличить число бюджетных мест в вузах. Он подчеркнул, что высшее образование для своих детей могут позволить далеко не все родители, поэтому такие меры могли бы стать социальным лифтом для талантливых студентов.

«Сейчас на рассмотрении находится проект, согласно которому предлагается повысить академическую стипендию до 80% от прожиточного минимума», — сообщил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Как он отметил, это примерно 10 тысяч рублей. Социальную стипендию предлагается поднять до прожиточного минимума — 12,7 тысячи рублей. Чтобы воплотить данную инициативу, потребуется 125 миллиардов рублей в год. Смолин полагает, что для государства это посильная сумма, так как в Фонде национального благосостояния находится 13,3 триллиона рублей.

В начале февраля стипендии губернатора получили 15 деятелей культуры и искусства, а также молодые авторы из Подмосковья. Пять деятелей культуры получают по 240 тысяч рублей, а 10 молодых талантливых авторов — по 120 тысяч рублей за год.