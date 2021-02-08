Стипендию губернатора Подмосковья получат 150 одаренных детей-инвалидов

Стипендию губернатора Московской области для одаренных детей-инвалидов учредили в 2008 году. В этом году ее будут получать 150 ребят. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

В детских школах искусств Московской области обучаются больше тысячи детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С 2017 года таких ребят стало больше на 1,6%. Занимаются с ними порядка 900 подготовленных преподавателей. Для детей подготовили 730 специальных и адаптированных образовательных программ.

Большинство учеников с ограниченными возможностями здоровья детских школ искусств принимают участие в творческих мероприятиях различного уровня. За прошлый год 144 ребенка-инвалида стали победителями.

Стипендия губернатора помогает поддерживать одаренных ребят с 2008 года.

Ежегодно в регионе выделяют средства на 75 стипендий по 72 тысячи рублей в год — за особые достижения в различных направлениях искусства; 75 стипендий по 48 тысяч рублей в год — за успешное освоение программ обучения, хорошую успеваемость и участие в творческих мероприятиях.

Каждый год власти Подмосковья выделяют девять миллионов рублей на именную ежемесячную стипендию губернатора региона. По итогам 2020 года ее получат 150 одаренных детей-инвалидов из 33 округов региона.