Онищенко: Турцию я бы уже сейчас закрыл и не раздумывал

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обозначил необходимость запретить российским туристам ездить в Турцию, поскольку там наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Турцию я бы уже сейчас закрыл и не раздумывал. <…> Ну, а самое главное — у нас есть, где отдыхать. И если найдутся отдельные граждане, которые захотят поехать получить штамм — это их дело», — заметил парламентарий.

Он посоветовал выбирать для путешествий регионы проживания. По его мнению, лучше всего отдыхать в той климатической зоне, где человек живет, а «не испытывать свою адаптационную систему».