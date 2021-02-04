Деятели культуры и искусства получили стипендии губернатора Подмосковья
Стипендии помогут создавать новые произведения литературы, кино, музыки, театра, живописи и еще многих видов искусства, посвященного историческому и культурному наследию народов России.
В состав конкурсной комиссии вошли авторитетные эксперты Подмосковья. Они помогают присуждать стипендии ежегодно.
С 2019-го суммы наград выросли вдвое. Пять деятелей культуры получают по 240 тысяч рублей, а десять молодых талантливых авторов — по 120 тысяч рублей за год.
Лучшие деятели культуры и искусства:
• Чигрин Евгений Михайлович из Красногорска;
• Шмелева Александра Васильевна из Люберец;
• Ерастов Николай Петрович из Луховиц;
• Стукнина Татьяна Алексеевна из Коломны;
• Полетаев Константин Михайлович из Богородского округа;
Лучшие молодые авторы Подмосковья:
• Гришина Елизавета Александровна из Серпухова;
• Демьянчук Кристина Дмитриевна из Лыткарина;
• Ларина Екатерина Олеговна из Королева;
• Кириков Андрей Михайлович из Талдома;
• Моисеев Глеб Дмитриевич из Долгопрудного;
• Новикова Галина Александровна из Реутова;
• Тюняева Екатерина Валерьевна из Люберец;
• Синяева Людмила Игоревна из Серпухова;
• Сысоев Алексей Вячеславович из Ступина;
• Мельниченко Елизавета Сергеевна из Красногорска.