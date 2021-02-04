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    04 февраля 2021, 17:19

    Деятели культуры и искусства получили стипендии губернатора Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Стипендии губернатора получили 15 деятелей культуры и искусства, а также молодые авторы из Подмосковья. Для этого в регионе подвели итоги традиционного конкурса, дающего такую награду.
    Деятели культуры и искусства получили стипендии губернатора Подмосковья | Изображение 1

    Стипендии помогут создавать новые произведения литературы, кино, музыки, театра, живописи и еще многих видов искусства, посвященного историческому и культурному наследию народов России.

    В состав конкурсной комиссии вошли авторитетные эксперты Подмосковья. Они помогают присуждать стипендии ежегодно.

    С 2019-го суммы наград выросли вдвое. Пять деятелей культуры получают по 240 тысяч рублей, а десять молодых талантливых авторов — по 120 тысяч рублей за год.

    Лучшие деятели культуры и искусства:

    • Чигрин Евгений Михайлович из Красногорска;

    • Шмелева Александра Васильевна из Люберец;

    • Ерастов Николай Петрович из Луховиц;

    • Стукнина Татьяна Алексеевна из Коломны;

    • Полетаев Константин Михайлович из Богородского округа;

    Лучшие молодые авторы Подмосковья:

    • Гришина Елизавета Александровна из Серпухова;

    • Демьянчук Кристина Дмитриевна из Лыткарина;

    • Ларина Екатерина Олеговна из Королева;

    • Кириков Андрей Михайлович из Талдома;

    • Моисеев Глеб Дмитриевич из Долгопрудного;

    • Новикова Галина Александровна из Реутова;

    • Тюняева Екатерина Валерьевна из Люберец;

    • Синяева Людмила Игоревна из Серпухова;

    • Сысоев Алексей Вячеславович из Ступина;

    • Мельниченко Елизавета Сергеевна из Красногорска.