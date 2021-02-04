Деятели культуры и искусства получили стипендии губернатора Подмосковья

Стипендии губернатора получили 15 деятелей культуры и искусства, а также молодые авторы из Подмосковья. Для этого в регионе подвели итоги традиционного конкурса, дающего такую награду.

Стипендии помогут создавать новые произведения литературы, кино, музыки, театра, живописи и еще многих видов искусства, посвященного историческому и культурному наследию народов России. В состав конкурсной комиссии вошли авторитетные эксперты Подмосковья. Они помогают присуждать стипендии ежегодно. С 2019-го суммы наград выросли вдвое. Пять деятелей культуры получают по 240 тысяч рублей, а десять молодых талантливых авторов — по 120 тысяч рублей за год. Лучшие деятели культуры и искусства: • Чигрин Евгений Михайлович из Красногорска; • Шмелева Александра Васильевна из Люберец; • Ерастов Николай Петрович из Луховиц; • Стукнина Татьяна Алексеевна из Коломны; • Полетаев Константин Михайлович из Богородского округа; Лучшие молодые авторы Подмосковья: • Гришина Елизавета Александровна из Серпухова; • Демьянчук Кристина Дмитриевна из Лыткарина; • Ларина Екатерина Олеговна из Королева; • Кириков Андрей Михайлович из Талдома; • Моисеев Глеб Дмитриевич из Долгопрудного; • Новикова Галина Александровна из Реутова; • Тюняева Екатерина Валерьевна из Люберец; • Синяева Людмила Игоревна из Серпухова; • Сысоев Алексей Вячеславович из Ступина; • Мельниченко Елизавета Сергеевна из Красногорска.