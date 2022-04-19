Спецоперация на Украине войдет в российские учебники по истории

Учебники по истории будут дополнены главой о спецоперации на Украине, объявил на I Всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!» министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Форум проходит в московском Музее Победы, сообщила «Газета.ru».

«Конечно, дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас», — объявил министр.

Он также анонсировал изучение истории первоклассниками в составе уроков по окружающему миру и уточнил, что предмет история, как и раньше, будет преподаваться с пятого класса. Идею уже поддержали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дети интересуются тем же, что и взрослые.

Кроме того, Сергей Кравцов предупредил, что со следующего учебного года в российских школах в начале недели будут исполнять гимн России и поднимать государственный флаг.