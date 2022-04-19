Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Российские школьники будут изучать историю с первого, а не пятого класса, объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» в Москве.

«Мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам — братскому народу Украины, Белоруссии. Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — объявил он.

Министр не стал уточнять, с какого года и в каком формате будут проходить занятия, а также как будет перестроена программа для других классов, но отметил важность исторического образования. Сергей Кравцов заявил, что Россия всегда отстаивала правду, не допускала искажений и санкции не помешают продолжать этим заниматься.

Выставка проходит в Музее Победы в рамках I Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», сообщили в пресс-службе Минпросвещения.