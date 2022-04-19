Гимн России начнут исполнять в школах еженедельно с 1 сентября

Исполнение гимна РФ и поднятие государственного флага в начале учебной недели станет обязательным для всех школ страны со следующего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов 19 апреля.

Заявление прозвучало на I Всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы.

«С 1 сентября <…> уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — привел слова Кравцова ТАСС.

В тот же день глава Минпросвещения РФ объявил о введении исторического образования в российских школах с первого класса. Пока уроки истории начинаются с пятого класса. Кравцов объяснил, что нужно «сохранить историческую память» и не допустить, «чтобы в нашей истории мы по-плохому относились к другим народам», в том числе к украинцам. История будет преподаваться не отдельным уроком, а в рамках других школьных предметов, уточнило РИА ФАН.

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин одобрил инициативу, отметив, что семилетки «интересуются всем тем же, что и взрослые».