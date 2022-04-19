«Семилетки интересуются всем». Кремль оказался не против уроков истории с 1-го класса

Семилеткам «интересно то же, что и взрослым», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов оценить идею введения уроков истории с первого класса. Пока российские школьники начинают изучать этот предмет только в пятом классе.

«Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. И наше Министерство просвещения уполномочено принимать такие решения. И они реализуют свои полномочия», — процитировало Пескова РИА «Новости».

О нововведении в российских школах сообщил ранее в тот же день министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он аргументировал свое решение ввести историческое образование с первого класса желанием сохранить историческую память и «не допустить, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам — братскому народу Украины, Белоруссии».

С какого года и в каком формате будут проходить уроки и будет ли перестраиваться школьная программа для других классов, пока неизвестно.

Ранее Минпросвещения предлагало провести в российских школах уроки импортозамещения, написало РИА ФАН.