Школьников отправили на каникулы с 1 по 10 мая включительно. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

«Рекомендуем школам не работать [4-7 мая], учреждениям дополнительного образования [тоже]», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его процитировало РИА «Новости».

Чуть ранее 27 апреля стало известно, что студенты российских вузов не будут учиться с 1 по 10 мая. Соответствующий приказ готовится в Минобрнауки России.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил, что дни с 1 по 10 мая будут выходными в России. Такое решение он принял после соответствующей просьбы главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, в первые майские дни возрастает риск роста заболеть COVID-19. Ведь из-за разорванных майских каникул россиянам пришлось бы ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него. Это несет определенные риски.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже отметил, что в эти дни в обычном режиме продолжат работать предприятия с ненормированным графиком.