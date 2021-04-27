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    27 апреля 2021, 15:16

    Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая — Минпросвещения

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Школьников отправили на каникулы с 1 по 10 мая включительно. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

    Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая — Минпросвещения

    «Рекомендуем школам не работать [4-7 мая], учреждениям дополнительного образования [тоже]», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его процитировало РИА «Новости».

    Чуть ранее 27 апреля стало известно, что студенты российских вузов не будут учиться с 1 по 10 мая. Соответствующий приказ готовится в Минобрнауки России.

    Президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил, что дни с 1 по 10 мая будут выходными в России. Такое решение он принял после соответствующей просьбы главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, в первые майские дни возрастает риск роста заболеть COVID-19. Ведь из-за разорванных майских каникул россиянам пришлось бы ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него. Это несет определенные риски.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже отметил, что в эти дни в обычном режиме продолжат работать предприятия с ненормированным графиком.