Выходные с 1 по 11 мая не распространяются на предприятия с ненормированным рабочим днем. Они будут функционировать. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Дмитрия Пескова.

При этом представитель Кремля уточнил, что как таковых выходных у президента Владимира Путина на майские не будет. Ведь работа главы государства подразумевает под собой постоянную и полную включенность в дела. При этом Песков отметил, что официальных мероприятий на эти дни не запланировано.

В прошлую пятницу Путин объявил, что с 1 по 11 мая будут выходными днями в России. Такое решение он принял по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она объяснила, что существует риск роста заболеваемости COVID-19. Ведь, по ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянами пришлось бы ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него. Это несет определенные риски.