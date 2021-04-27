Студентам вузов дадут майские каникулы

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

В Минобрнауки России готовится соответствующий приказ.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса», — рассказал Афанасьев.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране. При этом, по сообщению вице-премьера Татьяны Голиковой, новых ограничений во время майских праздников в России не будет, сообщало агентство Ura.ru.

В Министерстве труда заявили, что дополнительные выходные не должны стать поводом понижения зарплаты в мае. Однако оплачиваться дни с 4 по 7 число будут по обычному тарифу.