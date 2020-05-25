Пробные ЕГЭ назначили на 29 и 30 июня

«Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробный экзамен», — сказал он. По словам министра, это нужно сделать, чтобы настроить всю систему и провести остальные проверки знаний выпускников без сбоев. В экзаменах примут участие только организаторы.

По словам Сергея Кравцова, появление пробных ЕГЭ никак не скажется на сроках проведения приемной кампании.

Министр уточнил, что с учетом эпидемической ситуации обычные экзамены начнутся 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

Для выпускников школ прошлых лет, которые собираются пойти поступать в вузы, ЕГЭ пройдут 3, 5, 7, 8 августа.

В этом году ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в выпускные экзамены школьников.

В этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Они могут выбрать два экзамена, которые необходимы для поступления. Остальные выпускники получат аттестаты с текущими оценками до 15 июня.

Определять необходимость масок и перчаток у выпускников на время проведения единого государственного экзамена регионы будут самостоятельно. Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам образования заявил, что ЕГЭ будут проводить с 29 июня. До этого момента определенной даты для сдачи выпускных экзаменов никто назвать не мог.