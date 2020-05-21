Старт ЕГЭ перенесли на 29 июня

По его словам, экзамен будут сдавать те, кто хочет поступить в вузы в этом году. Школы помогут им подготовиться дистанционно. Те, у кого не получится сдать ЕГЭ в июне, получат возможность сдать его в августе.

Президент добавил, что дополнительные периоды для этого нужно предусмотреть и в течение всего года. В свою очередь университеты и институты выделят дополнительные места. Как минимум 60% выпускников должны получить возможность обучаться бесплатно.

Президент объявил также и о том, что военный призыв для поступающих в вузы в этом году отменят. Российский лидер подчеркнул, что школьные аттестаты получат все одиннадцатиклассники.

По плану школьники должны были начать сдавать единый государственный экзамен 8 июня. Однако из-за эпидемии коронавируса сроки отодвинули. Ученики российских школ, а также студенты вузов уже долгое время учатся дистанционно. По данным Минпросвещения, сейчас на на домашнем обучении остаются более 16 миллионов детей по всей России. Также ведомство заявило, что выпускные экзамены для девятиклассников отменены.