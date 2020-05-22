Регионы определят необходимость масок и перчаток на сдаче ЕГЭ

«Каждый регион самостоятельно определит, будут ли выпускники вынуждены надевать маски и перчатки», — пояснил источник.

По словам инсайдера, меры будут приниматься исходя из требований Роспотребнадзора.

Ранее Рособрнадзор опубликовал предварительный график сдачи ЕГЭ в 2020 году. Уже 29 июня пройдет тестирование по географии, литературе и информатике.