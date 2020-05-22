22 мая 2020, 10:05
Регионы определят необходимость масок и перчаток на сдаче ЕГЭ
В правительстве России отметили, что регионы должны самостоятельно выбрать требования безопасности для сдачи ЕГЭ. Это касается наличия масок и перчаток у сдающих экзамен, сообщило РИА ФАН.
«Каждый регион самостоятельно определит, будут ли выпускники вынуждены надевать маски и перчатки», — пояснил источник.
По словам инсайдера, меры будут приниматься исходя из требований Роспотребнадзора.
Ранее Рособрнадзор опубликовал предварительный график сдачи ЕГЭ в 2020 году. Уже 29 июня пройдет тестирование по географии, литературе и информатике.