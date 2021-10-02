Ректор МГУ Садовничий опроверг планы по отчислению девятилетней студентки

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что вуз не планирует отчислять девятилетнюю студентку Алису Теплякову, сообщил ТАСС.

В ряде СМИ появлялась информация о том, что в университете не могут найти индивидуальный подход к юной студентке, из-за чего девочку могли отчислить.

«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — прокомментировал ситуацию Виктор Садовничий. Ректор также добавил, что планов по отчислению Алисы Тепляковой в университете нет.

Юная студентка стала известной после того, как сумела сдать ЕГЭ и получить аттестат о среднем образовании за 11 классов в восемь лет. Годом ранее девочка получила аттестат об окончании девяти классов. Училась она в столичной школе № 626.

В девять лет Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ и поступила на психологический факультет.