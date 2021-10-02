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    02 октября 2021, 18:39

    Ректор МГУ Садовничий опроверг планы по отчислению девятилетней студентки

    Антон Ишбульдин

    Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что вуз не планирует отчислять девятилетнюю студентку Алису Теплякову, сообщил ТАСС.

    Ректор МГУ Садовничий опроверг планы по отчислению девятилетней студентки

    В ряде СМИ появлялась информация о том, что в университете не могут найти индивидуальный подход к юной студентке, из-за чего девочку могли отчислить.

    «Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — прокомментировал ситуацию Виктор Садовничий. Ректор также добавил, что планов по отчислению Алисы Тепляковой в университете нет.

    Юная студентка стала известной после того, как сумела сдать ЕГЭ и получить аттестат о среднем образовании за 11 классов в восемь лет. Годом ранее девочка получила аттестат об окончании девяти классов. Училась она в столичной школе № 626.

    В девять лет Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ и поступила на психологический факультет.