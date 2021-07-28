Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова, которой исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в МГУ. Об этом «РИА Новости» сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

Ректор отметил, что сейчас идет процесс проверки результатов, отбора и зачисления. Пока еще сам Садовничий не узнавал, какой балл получила Алиса при поступлении, и каким будет решение комиссии. Но в случае, если ребенок успешно сдал экзамены, Садовничий хотел бы выделить девочке педагога-психолога. Все-таки возраст у Алисы еще очень юный, и для комфортного обучения ей нужна профессиональная помощь.

«Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — пояснил Садовничий.

Ректор МГУ добавил, что знает ребят, которые поступали в университет в возрасте 14-15 лет. По его словам, это всегда особый случай, который требует внимания.

Алиса Теплякова окончила школу в восемь лет. Ребенок успешно сдал ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. В СМИ появлялась информация, что Алиса хотела бы продолжить обучение на факультете психологии МГУ. В вузе, узнав об этом, сказали о своей готовности принять Алису, если ей удастся пройти вступительные экзамены.