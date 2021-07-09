Российская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет

Московская школьница Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс в восемь лет. В прошлом году ребенок-вундеркинд получил аттестат о девятиклассном образовании.

В прошлом году девочка сдала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию. Об этом рассказал ее отец Евгений «Ленте.ру».

Девочка учится в школе № 626. В прошлом году она не смогла получить аттестат за девятый класс по техническим причинам. Она получила документ только в этом году, сразу после этого сдала экзамены за 11 класс.

«Нам не успели напечатать аттестат за 9 класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад», — рассказал Евгений.

Для сдачи ЕГЭ Алисе пришлось пройти всю образовательную программу. Она планирует поступить на психфак МГУ, но рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой.