Кравцов предупредил о возможном продлении школьных занятий вплоть до начала ЕГЭ

Школьные занятия, по всем предпосылкам, продлятся в этом году из-за пандемии дольше, чем всегда. Дистанционное обучение замедлило процесс.

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — заявил министр просвещения России Сегей Кравцов в эфире онлайн-марафона «Домашний час» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее заместитель Кравцова Дмитрий Глушко не исключил, что российским школьникам придется учиться летом, чтобы нагнать программу. Он отметил, что в министерстве делают все возможное, чтобы сроки не сдвинулись, однако все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Развитие событий с учебой сейчас напрямую зависит от того, насколько ответственно россияне будут соблюдать введенный режим самоизоляции.

В большинстве регионов России власти ввели режим строгой изоляции. Он действует с начала этой недели. Дети продолжают учебу в школе дистанционно под присмотром родителей. По состоянию на 4 апреля коронавирусом в России заразился 4731 человек. От COVID-19 умерли 43 человека.