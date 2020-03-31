Школьникам посоветовали готовиться к удаленной сдаче вступительных экзаменов

Перенос вступительных экзаменов в вузы — это вполне оправданная мера, однако их могут провести по удаленке. Это вполне возможно, надо только технически подготовиться.

В Минобрнауки все же решили перенести вступительные экзамены в вузы из-за пандемии коронавируса. Доктор педагогических наук Евгений Ямбург во время беседы с «360» полностью с этим решением министерства согласился, однако допустил, что испытания могут провести дистанционно.

«Технически надо готовиться. Все-таки экзамены по удаленке, наверное, будут. Это тоже возможно, во всяком случае в Москве. У нас достаточно материальной базы для того, чтобы все это обеспечить. Если речь идет о ЕГЭ, уже совершенно очевидно, что к этому надо готовиться», — рассказал Ямбург.

Собеседник добавил, что полностью исключает, что дети могут сейчас расслабиться во время карантина и дистанционной учебы. За ними сейчас непосредственно следят родители, и валять дурака на уроках и во время подготовки к экзаменам просто не получится. Подготовиться к экзаменам сейчас проще простого — все образовательные платформы работают, можно потренироваться.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов в вузы перенесут из-за разгула коронавируса. Он отметил, что документы планируют принимать онлайн, а вообще, и перенос сроков, и форма проведения самих экзаменов будут зависеть от ситуации. Сейчас большинство россиян сидят по домам из-за пандемии. По последним данным, в России коронавирусом заразились 2337 человек. Умерли от COVID-19 17 человек.