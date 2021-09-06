В МГУ опровергли слухи о хамстве отца девятилетней студентки в чатах

В пресс-службе МГУ сообщили, что жалоб на поведение в чатах отца девятилетней студентки факультета психологии со стороны однокурсников не поступало. Тем не менее факультет не может регулировать общение в чатах.

СМИ написали, что появились сообщения, что добавленный в чаты студентов факультета Евгений Тепляков хамил однокурсницам дочери.

«Официальных и неофициальных жалоб на какие-либо нарушения учебного процесса в администрацию факультета со стороны однокурсников до настоящего времени не поступало», — процитировало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

В ведомстве отметили, что девятилетняя студентка, как и остальные первокурсники, сейчас находится в процессе освоения правил. Тем не менее необходимые компетенции для эффективной взаимоуважительной коммуникации в соцсетях формируются у студентов в рамках дисциплины «Введение в профессию».

Студентка психфака прославилась тем, что в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Поступить на бюджетное место девочке не удалось. Но отец рассказал, что заключил договор на платное обучение. Теперь москвичка учится вместе со остальными студентами в МГУ. Она планирует окончить вуз не за пять лет, а за два года.