Начало сессии в российских вузах могут отложить из-за коронавируса

Руководству российских вузов рекомендовали начать онлайн-обучение студентов в связи с пандемией. Теперь Минобрнауки разрешило университетам и институтам передвинуть период сессии, если есть такая необходимость.

«Да, сроки сессии можно перенести, однако необходимо соблюсти право студентов на каникулы с учетом общей продолжительности каникул не более 10 недель», — приводит слова из методических рекомендаций Министерства образования и науки ТАСС.

Ведомство 16 марта рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение. Такие меры необходимы для недопущения распространения коронавируса. Более того, всем учащимся теперь должны измерять температуру на входе в здание и предлагать воспользоваться антисептиком.

Особые правила касаются не только студентов, но и школьников. Сначала в российских школах ввели свободное посещение, а позже объявили об увеличении весенних каникул. Учеников обязали находиться дома с 23 марта по 12 апреля. При этом будет проходить дистанционное обучение.

Все эти меры российские власти принимают для борьбы с распространением коронавируса. Врачи зафиксировали 147 случаев заражения, а в мире цифра перевалила уже за 219 тысяч.