Свободное посещение введут в вузах и колледжах Подмосковья с 23 марта. Как оно будет работать

Подмосковные вузы и колледжи перейдут на свободное посещение. Такие меры предпринимают, чтобы защитить студентов от коронавирусной инфекции.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что в шести вузах Московской области с 23 марта вводится режим свободного посещения. Принимать решение ходить на занятия в учебное заведение или нет, будут сами студенты. Если обучающемуся нет 18 лет, решение принимают его родители.

Для всех, кто решит остаться дома, подготовили программу дистанционного обучения. Воспользоваться такой возможностью смогут студенты МГОУ, университета «Дубна», технологического университета, АСОУ, Коломенского и Орехово-Зуевского университетов.

Подмосковные колледжи также переходят на свободное посещение с возможностью обучаться дистанционно. Список можно найти на портале «Учись и работай в Подмосковье».

Подмосковных школьников со следующей недели ждут трехнедельные каникулы.

Сдать анализы для выявления коронавируса в Подмосковье можно по рекомендации врача. Проверяют тех, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и обнаружил у себя признаки инфекции. Также тесты проходят те, кто контактировал с заболевшими. Для того, чтобы вызвать врача на дом, в Подмосковье запустили круглосуточную горячую линию: 8-800-550-50-30.