Школьники и студенты перестанут ходить на учебу из-за COVID-19. Но учиться все равно придется

Все российские школы с 23 марта закрывают на карантин — до 12 апреля школьники должны сидеть дома. В Подмосковье уже ввели свободное посещение всех учебных заведений, в том числе вузов и колледжей. «360» рассказывает, как быть школьникам и студентам на карантине и почему это время не аналог каникул.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что во всех школах страны вводятся удлиненные каникулы — они продлятся три недели, но школы при этом продолжат работать для тех, у кого нет возможности остаться дома. В Подмосковье каникулы начинаются раньше — с субботы, 21 марта.

«Школы работают, и особо актуально для тех школьников, которые учатся в начальных классах, если по каким-то причинам родители не могут оставить детей дома, в соответствии с учетом всех требований Роспотребнадзора, школьников можно будет привести в школу», — добавил Кравцов.

Учебные заведения московского региона еще работают по принципу свободного посещения, но уже с 23 марта и до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования закрываются на карантин.

Дистанционное обучение

Во многих московских школах с 23 марта должны были начаться каникулы, которые теперь продлятся минимум на лишнюю неделю. Многие родители задаются вопросом о том, как будет происходить обучение и будет ли оно вообще в период карантина. Особенно это актуально для учеников выпускных классов, которых ждут ОГЭ и ЕГЭ. Причем досрочную сдачу ЕГЭ уже перенесли на время основных экзаменов из-за мер по предотвращению распространения коронавируса.

При этом подмосковные власти настоятельно рекомендовали родителям все же оставлять детей дома — так будет безопаснее. Но для тех, у кого нет возможности присмотреть за малышом, детские сады пока открыты. То же справедливо и для школьников младших классов — в Московской области для них создают специальные дежурные группы, в каждой — не более 12 детей.

В Подмосковье вопрос о дистанционном обучении не стоит — «Школьный портал» позволяет получать задания и отправлять выполненные обратно учителю, а с этой недели работает платформа онлайн-обучения. Колледжи тоже продолжат свою работу через приложение «Колледж Подмосковья», а вузы организуют учебный процесс на своих платформах.

В столичных школах такой организации пока нет — учителя готовятся проводить занятия через Skype, высылать ученикам задания в соцсетях и по электронной почте. В некоторых образовательных учреждениях собираются воспользоваться сервисом «Московская электронная школа».

Дома лучше

Детские сады столицы тоже перешли в режим добровольного посещения, мэр Москвы заявил, что закрывать на карантин их не будут, потому что для многих проблематично найти замену садику — остаться дома с ребенком могут далеко не все.

В Национальном родительском комитете (НКР) предложили выдавать родителям больничные, чтобы они могли сидеть с детьми дома. Многие предприятия уже переводят своих сотрудников на удаленку, но повсеместно это пока не распространено.

При этом не стоит забывать о том, что школу и садик нужно предупредить о своем решении оставить ребенка дома — с педагогами можно связаться в личных сообщениях «Школьного портала».

Тем, кто все же решил отправить ребенка в школу или садик, в Подмосковье предлагают сначала пройти процедуру «утреннего фильтра» — перед тем, как идти куда-то утром, нужно померить температуру себе и своему ребенку. Если температура в порядке, можно идти в школу и сад, если выше нормы, стоит вызвать врача.

Причем здоровым детям в Подмосковье справки в школы и сады не понадобятся, ребенок может остаться дома по усмотрению родителей, нужно только предупредить. В том случае, если есть недомогание, в учебное заведение обязательно нужно будет предоставить справку от педиатра.