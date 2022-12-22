Образование 22 декабря 2022, 22:22 Начальная военная подготовка и блок о спецоперации вошли в программу школьного образования Глава Минпросвещения Кравцов утвердил школьную программу с НВП и блоком о спецоперации Pxhere

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Школьникам будут рассказывать о начальной военной подготовке на ОБЖ и о специальной военной операции на истории. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов утвердил новую учебную программу. Соответствующий приказ появился на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — отметили в документе.

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В министерстве также утвердили программы начального и основного общего образования. Минпросвещения в уходящем году приняло федеральные основные образовательные программы по истории, обществознанию, литературе, ОБЖ, окружающему миру и географии.

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Руководитель Рособрнадзора Анзора Музаева сообщила, что Единый государственный экзамен(ЕГЭ) не собираются переводить в онлайн-формат. По ее словам, в дистанционке нет смысла.

Российский лидер Владимир Путин поручил включить в учебную программу занятия, на которых школьникам и студентам будут рассказывать о геноциде советского народа нацистами. Помощник главы государства Владимир Мединский возглавил группу, которая займется разработкой нового школьного учебника по истории.