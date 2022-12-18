Общество 18 декабря 2022, 17:34 Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории Глава Минпросвещения Кравцов: на создание нового учебника по истории нужно около года РИА «Новости»

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В России появится новый школьный учебник по истории. Рабочую группу по его созданию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил ТАСС.

По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, на создание учебника потребуется около года. Он уточнил, что книгу будут писать не с нуля — у специалистов уже есть учебники под редакцией Анатолия Торкунова.

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«Я думаю, <…> [учебник будут создавать], может быть, в течение года, может, чуть дольше», — отметил Кравцов.

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Ранее о важности знания истории рассказал президент Владимир Путин. Он заявил, что написание нового учебника является вопросом общенационального значения. Глава государства подчеркнул, что нужные познания россияне получают со школьной скамьи, поэтому правительству необходимо сделать все возможное, чтобы реализовать новый проект.