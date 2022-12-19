Образование 19 декабря 2022, 21:03 Материалы о геноциде советского народа нацистами включат в российские учебники Путин поручил включить в учебники материалы о геноциде советского народа нацистами РИА «Новости»

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Российским школьникам и студентам вузов будут рассказывать о геноциде советского народа нацистами. Такие материалы поручил включить в учебную программу президент России Владимир Путин. Его распоряжение опубликовали на официальном сайте Кремля.

Глава государства сделал ряд поручений после проведения заседания Российского организационного комитета «Победа». Мероприятие состоялось 15 ноября 2022 года.

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«Минобрнауки, Минпросвещения обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы», — сказано в одном из пунктов.

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Как уточнили в перечне, речь идет также о федеральных рабочих программах воспитания и учебниках. Еще в поручении указали общеобразовательные программы и основные профессиональные образовательные программы.

Помощник президента Владимир Мединский возглавил рабочую группу, которая займется созданием нового школьного учебника по истории. На разработку книги уйдет около года. Путин называл вопрос написания учебника задачей общенационального значения.