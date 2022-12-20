Образование 20 декабря 2022, 02:54 Возможность сдачи ЕГЭ в дистанционном формате исключили Глава Рособрнадзора Музаев: дистанционная сдача ЕГЭ в России не рассматривается freepik

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не планируют переводить в дистанционный формат. По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом нет смысла, Его слова привел ТАСС.

«Мы не рассматриваем формат дистанционной сдачи ЕГЭ. <…> Создавать условия для „перебежчиков“ — зачем оно? Мы не видим вообще смысла в этом. Потому что этим только они могут воспользоваться», — объяснил он.

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Музаев напомнил, что практически во всех странах работают центры Россотрудничества, откуда дети могут заявляться на экзамен. По его словам, если выпускник планирует получать образование в российском университете, то в июне ему нужно приехать на экзамен, при условии отсутствия «каких-то точек».

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«А иначе зачем ему эти результаты, если он не собирается поступать в наше высшее учебное заведение», — считает глава Рособрнадзора.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения вынесли постановление о проведении ОГЭ с 21 апреля по 1 июля в 2023 году. Ученикам традиционно предоставили возможность досрочно сдать ОГЭ, это можно сделать с 21 апреля по 16 мая.