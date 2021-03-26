Контрольные работы для 9-х классов вместо ОГЭ по выбору пройдут в конце мая

Рособрнадзор назвал дату контрольных работ по предметам по выбору для девятиклассников. Их проведут вместо основного государственного экзамена.

Контрольные работы в школах пройдут с 18 по 21 мая, сообщили ТАСС в ведомстве.

«18 мая — биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая — физика, история; 20 мая — обществознание, химия; 21 мая — география, иностранные языки», — назвали график контрольных работ в Рособрнадзоре.

Сдать экзамен можно будет только в эти дни, резервных сроков не предусмотрено.

Школьники должны написать контрольную работу только по одному предмету, который они выберут сами. Задания составлены на основе ОГЭ-2021. Результат работы не будет учитываться при допуске к ГИА по основным предметам, однако может повлиять на зачисление в выпускные классы.

В феврале в Рособрнадзоре заявили, что государственную итоговую аттестацию в форме основного и выпускного экзаменов будут проводить только по русскому языку и математике.

В следующем году могут произойти изменения в сдаче единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников. Вопрос об изменении поднимут по завершении нынешнего учебного года, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.