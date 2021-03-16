Формат итоговой аттестации в школах решили изменить после ЕГЭ в 2021 году

Формат итоговой аттестации школьников решили изменить после ЕГЭ 2021 года. Вопрос об изменении поднимут по завершении нынешнего учебного года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Второй год мы сейчас увидим цифры, и если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тысяч, то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше», — заявил глава ведомства Анзор Музаев.

В 2021 году для получения аттестата выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, должны сдать два предмета: русский язык и математику. Школьникам, планирующим поступление в высшие учебные учебные учреждения и сдающим ЕГЭ, нужно получить положительный результат за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля 2021 года.

В 2021 году начало единых государственных экзаменов запланировали на 31 мая. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии. В Московской области профильная математика оказалась наиболее популярной среди предметов, которые сдают на ЕГЭ по личному выбору школьников. Следом идут обществознание и английский язык.