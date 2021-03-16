facebook_pixel
    16 марта 2021, 11:32

    Формат итоговой аттестации в школах решили изменить после ЕГЭ в 2021 году

    Алена Макаренко

    Формат итоговой аттестации школьников решили изменить после ЕГЭ 2021 года. Вопрос об изменении поднимут по завершении нынешнего учебного года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

    Формат итоговой аттестации в школах решили изменить после ЕГЭ в 2021 году

    «Второй год мы сейчас увидим цифры, и если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тысяч, то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше», — заявил глава ведомства Анзор Музаев.

    В 2021 году для получения аттестата выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, должны сдать два предмета: русский язык и математику. Школьникам, планирующим поступление в высшие учебные учебные учреждения и сдающим ЕГЭ, нужно получить положительный результат за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля 2021 года.

    В 2021 году начало единых государственных экзаменов запланировали на 31 мая. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии. В Московской области профильная математика оказалась наиболее популярной среди предметов, которые сдают на ЕГЭ по личному выбору школьников. Следом идут обществознание и английский язык.