ОГЭ в 2021 году предложили проводить только по двум предметам

В 2021 году государственную итоговую аттестацию в форме основного и выпускного экзаменов предложили проводить только по русскому языку и математике. Все остальные предметы в список не включили.

Проект порядка проведения ОГЭ подготовили в Минпросвещения РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Особенности итоговой аттестации по программам общего образования касаются только 2021 года.

Основной государственный экзамен и государственный выпускной экзамен в рамках ГИА планируют провести только по двум предметам — русскому языку и математике.

Экзамены по физике, химии, биологии, литературе, географии и истории ведомство предложило не сдавать. Не станут проверять и знания в обществознании, английском, французском, немецком ‎и испанском языках, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Родной язык из числа языков народов РФ, литературу народов России на родном языке из числа языков народов РФ тоже не планируют включать в экзаменационный список.

В Минпросвещения добавили, что для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья при желании могут ввести экзамен только по одному обязательному предмету.