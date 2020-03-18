Каникулы в российских школах продлятся три недели с 23 марта

«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — заявил Кравцов на заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

Министр подчеркнул, что каникулы будут трехнедельными из-за пандемии коронавируса. 16 марта во всех школах Московской области ввели дистанционное обучение, однако 80% учеников все равно пришли на занятия. Ранее стало известно, что из-за разгула 2019-nCoV изменится расписание ЕГЭ.

Спустя два месяца после вспышки коронавируса в китайском мегаполисе Ухане ВОЗ объявила о пандемии. Многие страны начали закрывать границы, чтобы не допустить распространения инфекции.