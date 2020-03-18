    18 марта 2020, 09:17

    Каникулы в российских школах продлятся три недели с 23 марта

    Андрей Иванов

    Министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал даты школьных каникул. Ученики отправятся на весенний отдых 23 марта. К занятиям они вернутся 12 апреля, пишет РИА «Новости».
    Каникулы в российских школах продлятся три недели с 23 марта

    «С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — заявил Кравцов на заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

    Министр подчеркнул, что каникулы будут трехнедельными из-за пандемии коронавируса. 16 марта во всех школах Московской области ввели дистанционное обучение, однако 80% учеников все равно пришли на занятия. Ранее стало известно, что из-за разгула 2019-nCoV изменится расписание ЕГЭ.

    Спустя два месяца после вспышки коронавируса в китайском мегаполисе Ухане ВОЗ объявила о пандемии. Многие страны начали закрывать границы, чтобы не допустить распространения инфекции.