Коронавирус в России и мире. Главное на 18 марта

Коронавирус продолжает распространяться. За последние сутки новой инфекцией заразились больше 11 тысяч человек по всему миру. В России зафиксированы новые случаи инфицирования в 15 регионах — число заразившихся возросло до 114 человек.

В России

За последние сутки в России врачи зафиксировали новые случаи заражения COVID-19 в 15 регионах страны, а именно в Самарской, Тверской, Калининградской, Московской, Тамбовской и Калужской областях. Еще случаи заражения были в Москве, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Татарстане, Хакасии и Красноярском крае.

Таким образом, число заразившихся достигло 114 человек.

Пациенты размещены в специальных боксах, врачи оказывают им необходимую медпомощь. Специалисты определили всех людей, с кем контактировали инфицированные. Их обследуют.

В двух областях России введен режим повышенной готовности. В Ярославской — там обнаружен первый заболевший, и в Воронежской —там инфицированных нет, но власти региона пошли на такие меры из-за подстраховки.

В Московской области ужесточили меры противодействия коронавирусу. Проводить мероприятия с большим количеством людей в регионе запретили, а всех прилетевших из-за границы просят соблюдать карантин.

На фоне таких новостей россияне начали массово закупаться гречкой, консервами и туалетной бумагой. Панику подогревали фото пустых магазинных полок в соцсетях. Но тревога оказалась ложной. На складах полки просто ломятся от товаров, которые можно будет спокойно купить уже утром.

Пандемия коронавируса заставила многих россиян перейти на режим самоизоляции. Если купить продукты через интернет не сложно, то с лекарствами ситуация несколько иная. В столице их доставляют только несколько аптечных сетей и один интернет-магазин, а в регионах дела могут обстоять хуже.

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о приостановке работы всех подведомственных учреждений.

Российское посольство начало переговоры с властями Черногории об эвакуации россиян, которые сейчас находятся в стране. Это произошло после того, как 16 марта международные перевозки пассажиров в Черногории были приостановлены в связи с распространением коронавируса. Более того, тысячи наших соотечественников оказались заперты по всем уголкам мира. «360» узнал, как Россия планирует возвращать своих граждан на родину.

Но не только перевозки пассажиров приостановлены из-за новой инфекции. По всему миру закрываются границы, отменяются массовые мероприятия и временно перестают работать общественные заведения. В стороне не осталась и российская премьер-лига, которая приостановила розыгрыш чемпионата страны по футболу.

В мире

Больше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире только за последние сутки. Жертвами инфекции стали 475 человек, следует из отчета ВОЗ. При этом только в Италии число погибших от нового типа коронавируса увеличилось на 345. Коронавирус был обнаружен в восьми новых странах.

Ведущие врачи Китая рассказали, какую серьезную ошибку допускают европейцы при лечении СОVID-19.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала возможные сроки появления вакцины от новой коронавирусной инфекции. По ее словам, медикам удастся разработать препарат не раньше осени 2020 года.

В американском городе Ньюпорт, штат Орегон, полиция обратилась к жителям с просьбой не беспокоить их из-за туалетной бумаги. Ажиотаж вокруг предмета гигиены связан с распространением коронавируса — люди боятся пандемии и скупают все необходимое.

В США число скончавшихся от COVID-19 достигло 100 человек. При этом отммечается, что количество жертв в ближайшее время может в возрасти.

Совбез отложил из-за коронавируса заседания, которые намечались на эту неделю. Это подтвердил постпред Китая, председательствующего в СБ ООН.

Власти Кипра с 21 марта запрещают авиарейсы, за исключением грузовых, в аэропорты Ларнака и Пафос из 28 стран, в их числе есть Россия. Это сделано в качестве меры борьбы с распространением коронавируса.

В Греции вынесли первые приговоры нарушителям мер карантина по коронавирусу — тюремные сроки до 18 месяцев и штрафы. Безответственные пациенты с подозрением на коронавирус сбегают из больниц по всему миру. В Индии например, такое поведение становится новой нормой. В Афганистане пациенты и вовсе напали на медперсонал и сбежали. Всему виной необразованность и страх изоляции.

По последним данным коронавирусной инфекцией заражено больше 198 тысяч человек. Жертвами стали свыше 7,9 тысячи пациентов. Вылечиться удалось почти 82 тысячам зараженных.