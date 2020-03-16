Расписание ЕГЭ изменится из-за коронавируса

Российские школьники будут сдавать ЕГЭ не в те даты, которые были установлены. Новое расписание появится в ближайшее время. Экзамены перенесли, конечно же, из-за коронавируса.

О переносе ЕГЭ сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Первый досрочный экзамен по географии и литературе должен был пройти уже 20 марта, но из-за распространения коронавируса сроки передвинули.

«Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — цитирует Голикову РИА «Новости».

Сейчас в школах действует свободное посещение занятий. Если родители опасаются отправлять детей на учебу, то могут оставить их дома.

Ранее вице-премьер сообщила, что в России выросло число инфицированных коронавирусом. Сейчас заразившихся уже насчитывается 93 человека. Каждый день врачи проводят около 100 тысяч тестов для диагностики COVID-19. Власти страны начали принимать активные меры по борьбе с инфекцией. Были отменены многие рейсы, закрыта граница с Белоруссией и перенесены массовые мероприятия.

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года в китайском Ухане. За это время заболевание вышло далеко за пределы страны. Сейчас число заразившихся перевалило за отметку в 174 тысячи человек. Летальными исходами закончились более 6,6 случаев инфицирования.