ЕГЭ в 2022 году планируют вернуть к доковидному формату

Рособрнадзор хочет вернуть проведение единого госэкзамена в Россию к прежнему формату госаттестации. В условиях пандемии она была изменена, но в ведомстве рассчитывают, что новая волна коронавируса не помешает сдавать ЕГЭ всем 11-классникам вне зависимости от их планов на поступление в вузы.

По данным «Парламентской газеты», Рособрнадзор планирует, что в 2022 году девятиклассники будут сдавать ОГЭ по русскому языку, математике и двум предметам по выбору, а выпускники 11-х для получения аттестата должны будут пройти ЕГЭ по русскому языку и математике. По этим двум предметам госэкзамен будет обязательным.

Те, кто захочет поступать в высшее учебное заведение, должны будут сдать и предметы по выбору. График проведения экзаменов и их точное количество ведомство собирается утвердить к 1 декабря.

По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, Государственный выпускной экзамен разрешат сдавать только школьникам с ограниченными возможностями здоровья.

Он уточнил, что Рособрнадзор не планирует вводить дистанционный формат экзаменов для выпускников, которые болеют или находятся на карантине, а досрочный период ЕГЭ, который был принят в 2020 и 2021 годах, могут отменить из-за того, что в период с марта по апрель, как правило, происходит рост случаев ковида.

«Ничего страшного не произойдет, если мы отменим досрочный период и перенесем его на дополнительный в июле», — уточнил Музаев.

Новые обязательные предметы в ЕГЭ добавлять ведомство не собирается.