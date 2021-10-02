Определены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году собираются организовать в период с 21 апреля по 2 июля. Это следует из проекта расписания Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Проект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Досрочный период сдачи экзамена вместе с резервными днями, как предполагается, состоится с 21 апреля по 17 мая, основной пройдет с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период запланирован с 5 по 24 сентября.

Аттестация в 11-х классах состоится с 21 марта по 2 июля 2022 года. Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 21 марта и закончится 15 апреля, основной период, вместе с резервными днями, запланирован с 27 мая по 2 июля. Дополнительный период сдачи ЕГЭ ведомства запланировали с 5 по 20 сентября.

Экзамены по математике, русскому языку и литературе будут длиться три часа 55 минут (235 минут), по обществознанию, физике, истории, химии и биологии — три часа (180 минут).

По информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и географии экзамены займут два часа 30 минут (150 минут). На письменную часть экзамена по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) будет отведено два часа (120 минут), на устную часть (раздел «Говорение») будет дано 15 минут.

Министерство науки и высшего образования России определило, сколько баллов ЕГЭ по каждому предмету должны набрать выпускники в 2022-2023 учебном году для поступления в вузы страны. Самый низкий минимум установлен для экзаменов по иностранному языку — школьникам хватит 30 баллов.