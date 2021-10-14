Глава Рособрнадзора рассказал о планах на ЕГЭ в 2022 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство планирует вернуться к допандемийному формату ОГЭ и ЕГЭ. Об этом со ссылкой на чиновника сообщило РИА «Новости».

Представитель министерства сообщил, что форма проведения экзамена будет следующей: два экзамена останутся обязательными, еще два учащиеся смогут выбрать.

ЕГЭ тоже коснутся изменения. В частности, в ведомстве сообщили о планах вернуть ЕГЭ по базовой математике.

Также Рособрнадзор допустил, что досрочно сдать ЕГЭ уже не получится — все будут проходить тестирование в основную волну.

Возможность проходить процедуру аттестации дистанционно вводить не будут. Учащиеся, которые во время проведения экзамена будут находиться в самоизоляции, смогут пройти его в дополнительно отведенные для этого дни.

«Мы видим, что весь год прошлый выпуск надеялся на то, что экзамены отменят. <…> Сейчас объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу. Наше предложение, которое мы отдали на рассмотрение <…> Министерству просвещения, — вернуться к порядкам, которые были. <…> Это два обязательных предмета и два предмета по выбору», — сказал Музаев.

Также Музаев добавил, что новых обязательных предметов для ЕГЭ вводить не планируют.

Ранее министр уже рассказывал СМИ, что ЕГЭ собираются вернуть в обычный формат, но только в том случае, если новых волн коронавируса не возникнет.

«Надо посмотреть, что будет осенью, какая ситуация в стране», — высказывался эксперт.