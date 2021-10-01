Минобрнауки утвердило минимумы баллов на ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования России определило, сколько баллов ЕГЭ по каждому предмету должны набрать выпускники в 2022-2023 учебном году для поступления в вузы страны. Приказ министерства 1 октября опубликовал интернет-портал правовой информации.

Самый низкий минимум установлен для экзаменов по иностранному языку — школьникам хватит 30 баллов. Для успешного завершения обучения ученикам, сдающим экзамен по истории, надо будет набрать 35 баллов. С результатом хотя бы 39 баллов нужно написать экзамены по математике, физике, химии и биологии. Порог в 40 баллов установлен для русского языка, литературы и географии. Для успешного освоения курса информатики и информационно-коммуникационных технологий школьников ориентируют на 44 баллов, а самые высокие требования к обществознанию. Минимальный порог ЕГЭ по этому предмету определен на уровне 45 баллов.

Ученикам, получившим высшие баллы ЕГЭ по нескольким предметам сразу, власти Подмосковья в 2021 году вручили по 100 000 рублей. Таких счастливчиков набралось 44 человека.

Летом ректоры ведущих вузов страны сообщили о том, что для 100-балльников не хватает бюджетных мест.