Детский психолог объяснила «взрослые» требования МГУ к девятилетней студентке

Устроившего конфликт с преподавателями психологического факультета МГУ отца девятилетней студентки можно объяснить тем, что он видит в дочери ребенка. Но сотрудники вуза относятся к девочке, как к взрослому человеку, чтобы дать качественное образование. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявила детский психолог Наталья Наумова.

Она пояснила, что когда девятилетняя студентка вырастет и начнет работать по выбранной специальности, то вероятную ошибку могут списать на некачественную работу преподавателей вуза.

«В МГУ стараются, чтобы было качество образования, потому что девочка закончит, а потом начнет работать. И если там какие-то оплошности будут, — а оплошности, конечно, будут, — если сейчас к ней относиться как к ребенку, то в итоге она же будет работать с клиентами, и, возможно, будет некая травматизация. Дальше последствия какие пойдут — что МГУ плохо подготовил специалиста», — заявила Наумова.

Специалист подчеркнула, что психология — это сложная наука. Учиться бывает сложно даже выпускникам школ, потому что предмет требует некоторого жизненного опыта, которого у них нет, не говоря уже о девятилетней студентке.

По словам психолога, особого отношения к девочке можно было требовать от школы, но не от высшего учебного заведения, тем более от факультета психологии, чьи выпускники работают с людьми. Недостаточно опытные специалисты могут довести пациентов до критической ситуации.

«Папу можно понять как родителя, что хочется для ребенка поблажек. Но папе и самому надо дать ребенку поблажку, дать возможность повзрослеть, подрасти и чуть позже вернуться к получению профессиональной деятельности, получению диплома», — отметила эксперт.

Отец девятилетней студентки обвинил преподавателей психологического факультета МГУ в том, что дочь продержали на экзамене полтора часа вместо положенных 20 минут. По его словам, когда он пытался пройти в аудиторию, то его не пустили охранники.

В пресс-службе факультета отметили, что все было не совсем так. Девочка на экзамене не смогла ответить на вопрос и убежала к отцу в слезах. Возмущенный мужчина пытался пройти в кабинет, чтобы разобраться с преподавателями. Но у него на пути встали охранники, которые его удержали. По словам пресс-секретаря психологического факультета МГУ Александры Долгих, преподавателей после экзамена эвакуировали через запасной выход, потому что отец студентки остался караулить их около входа.