Наука 25 августа 2023, 14:04 Россия сможет повторить миссию «Луны-25» Глава Роскосмоса Борисов: миссию на Южном полюсе Луны повторят к 2026 году Vladimir Baranov/GlobalLookPress

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После незавершенной миссии автоматической станции «Луна-25» Роскосмос может повторить высадку аппарата на Южном полюсе естественного спутника Земли. Гендиректор Юрий Борисов заявил об этом на встрече с коллективом, сообщила пресс-служба корпорации.

На рабочем совещании в НПО «Лавочкина» он призвал не делать трагедии из незавершенной миссии «Луны-25». Юрий Борисов обсудил с разработчиками возможные причины сбоя и перспективы лунной программы.

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«[Конструкторы и ученые] горят идеей продолжения лунного проекта», — сказал он.

Роскосмос рассмотрит разные варианты возобновления программы. Одним из них, по словам Юрия Борисова, может стать повторная миссия на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах.

Станцию «Луна-25» запустили с Восточного 11 августа, спустя пять дней она вышла на орбиту спутника Земли. Связь с аппаратом потеряли 19 августа, когда планировали произвести переход на предпосадочную орбиту. Станция рухнула предположительно из-за того, что ее двигатель проработал 127 секунд вместо запланированных 84. Доцент кафедры 602 МАИ Дмитрий Дьяконов заявил, что аппарату предстояло выполнить архисложную задачу.